Погибший в аварии нефтяник похоронен - ФОТО

Гаджигабул. 16 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась церемония прощания с жителем поселка Алят города Баку Гафаровым Ильхамом Алигуесйн оглу, погибшим во время аварии в Каспийском море, тело которого было найдено вчера.

Как сообщает Report, оператор нефтесборного пункта №3 НГДУ имнеи Н.Нариманова производственного объединения "Азнефть" Ильхам Гафаров был похоронен сегодня на сельском кладбище Атбулаг Гаджигабульского района, где он родился.

На церемонии похорон участвовали должностные лица SOCAR, представители общественности.

Отметим, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть". В результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек). Поиски пропавших людей продолжаются.