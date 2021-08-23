О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подтвержденные запасы газа SOCAR увеличились

Подтвержденные запасы газа SOCAR увеличились На 1 января 2021 года общий объем подтвержденных запасов газа Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) увеличился на 2% и составил 101 трлн 449 млрд тонн нефтяного эквивалента
Энергетика
23 августа 2021 г. 16:54
Подтвержденные запасы газа SOCAR увеличились

На 1 января 2021 года общий объем доказанных запасов газа Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) увеличился на 2% и составил 101 млрд 449 млн тонн нефтяного эквивалента.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR по устойчивому развитию за 2020 год.

За отчетный период запасы газа, подтвержденные и неразработанные составили 50 млрд 401 млн тонн нефтяного эквивалента (на 8,5% меньше в годовом выражении), а подтвержденные и вовлеченные в производство - 51 млрд 49 млн (на 15,6% больше).

Отчет по устойчивому развитию SOCAR подготовлен американской консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları artıb

Самое важное

Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi