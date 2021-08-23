Подтвержденные запасы газа SOCAR увеличились

На 1 января 2021 года общий объем подтвержденных запасов газа Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) увеличился на 2% и составил 101 трлн 449 млрд тонн нефтяного эквивалента

На 1 января 2021 года общий объем доказанных запасов газа Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) увеличился на 2% и составил 101 млрд 449 млн тонн нефтяного эквивалента.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR по устойчивому развитию за 2020 год.

За отчетный период запасы газа, подтвержденные и неразработанные составили 50 млрд 401 млн тонн нефтяного эквивалента (на 8,5% меньше в годовом выражении), а подтвержденные и вовлеченные в производство - 51 млрд 49 млн (на 15,6% больше).

Отчет по устойчивому развитию SOCAR подготовлен американской консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.