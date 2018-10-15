Подписано соглашение по морской инфраструктуре месторождения "Абшерон"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В рамках разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия подписан контракт с консорциумом, в который входят нидерландская "дочка" Saipem (Италия) - Saipem Contracting Netherlands BV, BOS Shelf (Азербайджан) и STAR GULF FZCO (ОАЭ).

Как сообщает Report, эту информацию распространила компания Saipem.

В соответствии с контрактом, объем работ включает проектирование, закупку, а также подготовительные и монтажные работы на морской инфраструктуре, оказание помощи при пуско-наладочных работах и запуске в эксплуатацию работы 12-дюймовой производственной линии и ее окончательной структуры.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%).