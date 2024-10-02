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Доля SOCAR в проектестроительства СЭС "Шафаг" в Джебраиле составит около 40%

Доля SOCAR в проектестроительства СЭС "Шафаг" в Джебраиле составит около 40% 16:39
Энергетика
2 октября 2024 г. 17:08
Доля SOCAR в проектестроительства СЭС Шафаг в Джебраиле составит около 40%

В рамках проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" впервые в Азербайджане будет применена новая коммерческая модель под названием «Механизм передачи виртуальной энергии».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании компании BP.

«BP, как первоначальный единственный инвестор проекта «Шафаг», предусматривающего строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана, сегодня подписала акционерное соглашение с SOCAR Green ( «дочка» SOCAR) и АИК, в результате чего было создано новое совместное предприятие «Shafag (Jabrayil) Solar Limited (SJSL)», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что новое СП будет осуществлять совместную инвестиционную деятельность, связанную с проектом.

«В рамках проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" впервые в Азербайджане будет применена новая коммерческая модель под названием «Механизм передачи виртуальной энергии». В случае реализации этого механизма, солнечная энергия, производимая в рамках проекта в Джебраильском районе, будет поставляться «Азерэнержи», оператору электросети Азербайджана, а «Азерэнержи» такое же количество энергии будет поставлять на Сангачальский терминал. Это, в свою очередь, позволит терминалу использовать возобновляемую электроэнергию для собственных нужд»», - говорится в сообщении.

Акционерное соглашение вступит в силу после выполнения определенных коммерческих и регулирующих условий. Долевое участие акционеров в SJSL составит: BP - 50,01%, SOCAR -39,99% и АИК - 10%

Минэнерго Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Первоначально инвестиции в проект оценивались в 200 млн долларов.

Напомним, что SOCAR и АИК 21 сентября 2023 года подписали с BP соглашение о присоединении к проекту строительства СЭС "Шафаг".

17:03

Сегодня BP, SOCAR Green (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" подписали Договор о совместном участии в проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле.

Как сообщает "Report", об этом министр экономики и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что осуществляются важные инициативы по реализации экономического и "зеленого" энергетического потенциала освобожденных территорий: "Этот проект будет способствовать поддержке цели "зеленого перехода" нашей страны путем привлечения прямых иностранных инвестиций, усиления энергообеспечения региона за счет использования потенциала солнечной энергии и экономического развития Джебраильского района, а также сокращения парниковых выборов в Каспийском море и на терминале Сангачал".

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayıldakı “Şəfəq” GES-lə bağlı Birgə İştirak Müqaviləsi imzalanıb

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