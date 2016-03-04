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    ​Подписано четыре документа по поставкам газа SOCAR в Грузию

    Документы подписаны между SOCAR и правительством Грузии

    Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Грузии подписано четыре документа о поставках газа.

    Как сообщает Report, первый документ касается изменений в договоре о поставках газа и подписан президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и вице-премьером, министром энергетики Грузии Кахой Каладзе, генеральным директором Нефтегазовой корпорации Грузии Давидом Твалабеишвили, директором ООО SOCAR Gas Export-Import Зауром Гулиевым.

    Второй документ предусматривает внесение изменений в договор о купле-продаже газа и подписан президентом SOCAR и гендиректором Нефтегазовой корпорации Грузии. По этому документу также подписано "Гарантийное обязательство".

    Акт о передаче прав подписали Ровнаг Абдуллаев, директор ООО SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов и гендиректор нефтегазовой корпорации Грузии.

    Договор о купле-продаже газа между SOCAR и ООО SOCAR Georgia Gas подписали Ровнаг Абдуллаев и глава SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов. 

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