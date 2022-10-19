Подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Romgaz

Сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и румынской компанией Romgaz.

Сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и румынской компанией Romgaz.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Было отмечено, что документ подписали вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и заместитель генерального директора Romgaz Аристотель Жуде.

"В ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию в начале октября текущего года на встрече с премьер-министром Румынии Николае Чукэ был обсужден вопрос сотрудничества в энергетической сфере со странами региона, определены направления расширения партнерства. В соответствии с этими направлениями состоялся визит в Румынию делегации, в которую вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр энергетики Пярвиз Шахбазов и руководство SOCAR", - говорится в сообщении.

На мероприятии, посвященном подписанию Меморандума о взаимопонимании, была подчеркнута важная роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, развитие связей с Румынией в ряде отраслей экономики, отмечена деятельность SOCAR в этой стране, состоялся обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества в области энергетики, в том числе возобновляемой энергии.