Подготовка по договору о смете расходов проекта SOCAR-GPC завершается

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Подготовка по договору о смете расходов на условиях open book (OBCE) проекта газоперерабатывающего и полимерного комплекса SOCAR-GPC Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), который планируется построить в Гарадагском районе, завершается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

По его словам, работы по первичному детальному проектированию (FEED) завершены.

"На комплексе SOCAR GPC в Гарадагском районе предусматривается очистка природного газа от тяжелых фракций C2+, использование этих фракций для производства высококачественных полимерных продуктов и возвращение хозяйству страны очищенного метана, составляющего основу природного газа. Можно сказать, новый комплекс превратит сложные потери в доходы, что станет большим вкладом в химическую промышленность страны. В настоящее время ведутся переговоры с иностранными инвесторами в этом направлении", - сказал президент SOCAR.

Отметим, что комплекс будет состоять из газоперерабатывающего и полимерного заводов. Годовая мощность газоперерабатывающего завода предусмотрена в объеме 10 млрд кубометров (очищенного 9,1 млрд кубометров). Ожидается, что на комплексе также будет производиться 600 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности, 130 тыс. тонн пропилена, 42 тыс. тонн бензола и 25 тыс. тонн бензина в год. Кроме того, для внутреннего потребления ежегодно планируется производить 32 тыс. тонн бутена-1, 21 тыс. тонн гексена-1.