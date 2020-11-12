Поддержит ли администрация Байдена проект "Южного газового коридора"?

Проект был поддержан двумя предыдущими администрациями США с целью диверсификации энергоснабжения ЕС

Среди экспертов имеется консенсус относительно будущей поддержки "Южного газового коридора" (SCC) администрацией недавно избранного президента США Джозефа Байдена.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, проект был поддержан двумя предыдущими администрациями США с целью диверсификации энергоснабжения ЕС.

Издание пишет, что изменение этой стратегии не ожидается.

"С президентством Байдена США вернутся в Международный клуб борьбы с изменениями климата. Навряд ли президент Байден будет продвигать американский СПГ в Европе, как это делал Дональд Трамп. Потому что это противоречит климатической повестке", - рассказал DW Симоне Тальяпьетра, научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

Но это не означает изменение в отношении "Южного газового коридора", как раз наоборот, подчеркнул он.