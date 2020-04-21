​Почему цена нефти ушла в минус? - МНЕНИЕ

Отрицательная цена западно-техасской нефти WTI на товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке 20 апреля связана с двумя причинами.

Об этом Report сообщил руководитель Центра исследований нефти, экономист-эксперт Ильхам Шабан.

"Вчера утром на открытии торгов нефть стоила 17,73 долларов США. После новостей о том, что нефтяные хранилища в Оклахоме переполнены, нефть резко опустилась до 10 долларов, затем до 5 долларов и уже в 11:56 (20:56 по бакинскому времени) упала до нуля. Постепенно цена стала отрицательной. Это означает, что продавцы доплачивают покупателям за каждый баррель нефти. Мировая нефтяная история еще не сталкивалась с подобным.

Вторая причина связана с новостями о том, что Саудовская Аравия отправила в США 20 танкеров вместимостью 1 млн баррелей каждый. Эти танкеры должны прибыть в США в середине следующего месяца. Новости о прибытии новой партии нефти на фоне избытка "черного золота" в самих США оказали давление на рынок и повлияли на цены.

Ранее были обнародованы отчеты Управления энергетической информации США о росте нефтяных запасов страны. Таким образом, мы наблюдали обвал нефтяного рынка в одной из крупнейших мировых стран-потребителей нефти. Вслед за этим во второй половине дня снизились все индексы американских фондовых бирж", - сказал он.

По словам эксперта, вчера на Лондонской товарной бирже также наблюдалось удешевление нефти марки Brent: "Впервые российский Urals предлагался покупателям по отрицательным ценам (-1,63 доллара США). Известно, что под влиянием пандемии коронавируса (COVID-19) европейский и американский рынки перешли на карантинный режим и сократили потребление. Хотя несколько стран Европы частично смягчили карантинный режим, производство, полеты на воздушном транспорте приостановлены, а потребление сведено к минимуму. В результате компании, страны, нефтеперерабатывающие заводы, воспользовавшись ситуацией, запаслись дешевой нефтью. Их ресурсы не сократились, в итоге, нефтяной рынок рухнул. И это было ожидаемо".

По мнению Шабана, решение ОПЕК о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, не приведет к подорожанию нефти: "Потому что это показатель октября 2016 года. В реальности сокращение суточной добычи для России и Саудовской Аравии составляет 2,5 млн баррелей, но в марте или апреле эти показатели были равны соответственно 1,8 млн и 1,3 млн баррелей. Если даже все выполнят взятые на себя обязательства, с рынка уйдут всего лишь 6-7 млн баррелей. Это не реальный результат для рынка. По итогам апреля избыток на рынке составляет 29 млн баррелей в сутки. Нефть не покупается, но производство продолжается. Естественно, цена на нефть должна упасть. Здесь не идет речи о заговоре какой-либо политической силы или одной группы стран против другой. Это всего лишь фактор многократного превышения предложения над спросом".