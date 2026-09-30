ММ рекомендовано усовершенствовать законодательство о правовой защите адвокатов

Милли Меджлису рекомендовано усовершенствовать законодательство о правовой защите адвокатов.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на заседании Пленума Конституционного суда под председательством Фархада Абдуллаева.

Пленум рассмотрел обращение Шекинского районного суда о толковании с точки зрения статей 61 и 71 Конституции Азербайджана и принципа правовой определенности статьи 288.2 Уголовного кодекса, в частности вопроса о том, охватывает ли понятие "защитник" адвоката участвующего в гражданском судопроизводстве.

Согласно решению суда, понятие "защитник" охватывает адвоката, защищающего подозреваемого или обвиняемого в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, а также адвоката, оказывающего юридическую помощь лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Милли Меджлису также рекомендовано усовершенствовать законодательство в части установления специальных гарантий уголовно-правовой защиты от угроз и противоправного воздействия в связи с профессиональной деятельностью других адвокатов, оказывающих юридическую помощь, в том числе участвующих в гражданском судопроизводстве.

Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.