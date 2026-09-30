Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    ММ рекомендовано усовершенствовать законодательство о правовой защите адвокатов

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 10:28
    ММ рекомендовано усовершенствовать законодательство о правовой защите адвокатов

    Милли Меджлису рекомендовано усовершенствовать законодательство о правовой защите адвокатов.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято на заседании Пленума Конституционного суда под председательством Фархада Абдуллаева.

    Пленум рассмотрел обращение Шекинского районного суда о толковании с точки зрения статей 61 и 71 Конституции Азербайджана и принципа правовой определенности статьи 288.2 Уголовного кодекса, в частности вопроса о том, охватывает ли понятие "защитник" адвоката участвующего в гражданском судопроизводстве.

    Согласно решению суда, понятие "защитник" охватывает адвоката, защищающего подозреваемого или обвиняемого в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, а также адвоката, оказывающего юридическую помощь лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

    Милли Меджлису также рекомендовано усовершенствовать законодательство в части установления специальных гарантий уголовно-правовой защиты от угроз и противоправного воздействия в связи с профессиональной деятельностью других адвокатов, оказывающих юридическую помощь, в том числе участвующих в гражданском судопроизводстве.

    Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.

    Фархад Абдуллаев Конституционный суд Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclisə vəkillərin hüquqi müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün qanunvericilik dəyişiklikləri tövsiyə edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:54

    В Ясамальском районе Баку произошла авария на водопроводе

    Инфраструктура
    11:51

    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

    Финансы
    11:44

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    11:43

    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

    В регионе
    11:39

    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    11:34

    Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:26

    Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

    Энергетика
    11:21

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    11:20

    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    Лента новостей