В ряде департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 10:43
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В департаментах Гар и Эро во Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений, вызванных проливными дождями.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Метеослужбу Франции.
В связи с этим в данных департаментах объявили о приостановке занятий в школах.
Кроме того, в департаментах Буш-дю-Рон, Ардеш и Лозер объявлен оранжевый уровень опасности.
Количество осадков может достичь 150–200 мм на равнинах и до 400 мм в горах Севенн, что составляет двухмесячную норму осадков менее чем за два дня.
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