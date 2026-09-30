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    В ряде департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 10:43
    В ряде департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений

    В департаментах Гар и Эро во Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений, вызванных проливными дождями.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Метеослужбу Франции.

    В связи с этим в данных департаментах объявили о приостановке занятий в школах.

    Кроме того, в департаментах Буш-дю-Рон, Ардеш и Лозер объявлен оранжевый уровень опасности.

    Количество осадков может достичь 150–200 мм на равнинах и до 400 мм в горах Севенн, что составляет двухмесячную норму осадков менее чем за два дня.

    Неблагоприятные погодные условия Франция
    Fransada bir sıra ərazilərdə daşqın riski ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib
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