В ряде департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений

В департаментах Гар и Эро во Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Метеослужбу Франции.

В связи с этим в данных департаментах объявили о приостановке занятий в школах.

Кроме того, в департаментах Буш-дю-Рон, Ардеш и Лозер объявлен оранжевый уровень опасности.

Количество осадков может достичь 150–200 мм на равнинах и до 400 мм в горах Севенн, что составляет двухмесячную норму осадков менее чем за два дня.