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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Fransada bir sıra ərazilərdə daşqın riski ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:24
    Fransada bir sıra ərazilərdə daşqın riski ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib

    Fransanın Qar və Ero departamentlərində şiddətli yağışların səbəb olduğu daşqın riski ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mediası Fransanın Meteorologiya Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Həmin departamentlərdə məktəblərdə dərslərin dayandırıldığı elan edilib.

    Bundan əlavə, Buş-dyu-Ron, Ardeş və Lozer departamentlərində narıncı təhlükə səviyyəsi elan olunub.

    Subasma (daşqın) Fransa
    В ряде департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за риска наводнений
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