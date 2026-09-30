Fransada bir sıra ərazilərdə daşqın riski ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2026
- 11:24
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Fransanın Qar və Ero departamentlərində şiddətli yağışların səbəb olduğu daşqın riski ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mediası Fransanın Meteorologiya Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Həmin departamentlərdə məktəblərdə dərslərin dayandırıldığı elan edilib.
Bundan əlavə, Buş-dyu-Ron, Ardeş və Lozer departamentlərində narıncı təhlükə səviyyəsi elan olunub.
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