Закир Гасанов: В арсенале армии Азербайджана имеются современные вооружение и техника
- 30 сентября, 2026
- 10:40
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В арсенале азербайджанской армии имеются современные вооружение и боевая техника.
Как передает Report со ссылкой на Минобороны, об этом говорится в обращении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.
По словам министра, в армии применяются новейшие технические решения и цифровые инновации.
"Стремительное развитие науки и технического прогресса постепенно заменяет традиционные методы обороны новыми подходами. Нейросети, лазерные технологии, беспилотные летательные аппараты различного назначения и управляемые искусственным интеллектом системы требуют совершенно иного взгляда на оборонную концепцию государств", - отметил Гасанов.
Он подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание расширению оперативных возможностей армии, обновлению материально-технической базы и оснащению самыми современными системами вооружения.