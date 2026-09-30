Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Закир Гасанов: В арсенале армии Азербайджана имеются современные вооружение и техника

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 10:40
    Закир Гасанов: В арсенале армии Азербайджана имеются современные вооружение и техника

    В арсенале азербайджанской армии имеются современные вооружение и боевая техника.

    Как передает Report со ссылкой на Минобороны, об этом говорится в обращении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

    По словам министра, в армии применяются новейшие технические решения и цифровые инновации.

    "Стремительное развитие науки и технического прогресса постепенно заменяет традиционные методы обороны новыми подходами. Нейросети, лазерные технологии, беспилотные летательные аппараты различного назначения и управляемые искусственным интеллектом системы требуют совершенно иного взгляда на оборонную концепцию государств", - отметил Гасанов.

    Он подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание расширению оперативных возможностей армии, обновлению материально-технической базы и оснащению самыми современными системами вооружения.

    Закир Гасанов Международная военная выставка ADEX-2026 Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Zakir Həsənov: Ordumuzun arsenalında müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur
    Azerbaijan Defense Minister addresses participants of ADEX-2026 exhibition
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:51

    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

    Финансы
    11:44

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    11:43

    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

    В регионе
    11:39

    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    11:34

    Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:26

    Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

    Энергетика
    11:21

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    11:20

    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:12

    Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ

    В регионе
    Лента новостей