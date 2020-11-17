По нефтепроводам Азербайджана транспортировано 30 млн тонн нефти

79,3% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

В январе-октябре нынешнего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 29,289 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,3% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За 10 месяцев нынешнего года объем транспортировок нефти сократился на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За январь-октябрь нынешнего года посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 23,24 млн тонн нефти, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 3,324 млн тонн (на 12,4% меньше).