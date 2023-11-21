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По БТД на мировые рынки экспортировано 4,3 млрд баррелей нефти

По БТД на мировые рынки экспортировано 4,3 млрд баррелей нефти С момента ввода в эксплуатацию магистрального экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки транспортировано 4,3 млрд баррелей нефти.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 15:37
По БТД на мировые рынки экспортировано 4,3 млрд баррелей нефти

С момента ввода в эксплуатацию магистрального экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки транспортировано 4,3 млрд баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по финансовым вопросам BP-Azerbaijan Колин Алан во время выступления на ежегодной Каспийской технической конференции (SPE Annual Caspian Technical Conference) Общества инженеров-нефтяников (SPE) в Баку.

По его словам, БТД - это инфраструктурный объект с высокими технологическими возможностями, который эксплуатируется уже 17 лет: "За это время по БТД было транспортировано 4,3 млрд баррелей нефти, в том числе наряду с азербайджанской также нефть из Казахстана и Туркменистана".

Отметим, что открытие трубопровода состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1076 км - по территории Турции.

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Версия на английском языке Volume of oil transportation via BTC reaches 4.3 billion barrels
Версия на азербайджанском языке Bu günədək BTC ilə dünya bazarlarına 4,3 milyard barel neft çıxarılıb

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