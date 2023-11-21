По БТД на мировые рынки экспортировано 4,3 млрд баррелей нефти

С момента ввода в эксплуатацию магистрального экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки транспортировано 4,3 млрд баррелей нефти.

С момента ввода в эксплуатацию магистрального экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки транспортировано 4,3 млрд баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по финансовым вопросам BP-Azerbaijan Колин Алан во время выступления на ежегодной Каспийской технической конференции (SPE Annual Caspian Technical Conference) Общества инженеров-нефтяников (SPE) в Баку.

По его словам, БТД - это инфраструктурный объект с высокими технологическими возможностями, который эксплуатируется уже 17 лет: "За это время по БТД было транспортировано 4,3 млрд баррелей нефти, в том числе наряду с азербайджанской также нефть из Казахстана и Туркменистана".

Отметим, что открытие трубопровода состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1076 км - по территории Турции.