По BTC транспортировано на 36% больше транзитной нефти

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2017 году по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 42,727 млн тонн нефти, что на 3% ниже соответствующего показателя за 2016 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 79% общего объема транспортируемой нефти.

За отчетный год по данному трубопроводу транспортировано 33,755 млн тонн нефти, что на 0,52% меньше показателя за предшествующий год. В 2017 году по BTC прокачано 6 432,4 тыс. тонн транзитной нефти, что на 36% превышает показатель 2016 года.