По BTC прокачано около 16 млн тонн нефти в первом полугодии

За январь-июнь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 19,744 млн тонн нефти, что на 2,9% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81% общего объема транспортируемой нефти.

За 6 месяцев по данному трубопроводу прокачано 15 985,7 тыс. тонн нефти, что на 3,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период по BTC прокачано 2 316,3 тыс. тонн (- 28%) транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном, транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Азербайджанская нефть транспортируется также по трубопроводам Баку-Супса (пропускная способность 7 млн тонн в год) и Баку-Новороссийск.