​ПО "Азеркимья" в ближайшие 4 года будет полностью модернизировано

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) реализует программу по модернизации Производственного объединения "Азеркимья" в 2015-2019 гг. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на мероприятии в городе Сумгайыт, посвященном 70-летию химической промышленности Азербайджана. По его словам, в соответствии с этой программой осуществится полная модернизация установок "Азеркимья".

"Эта модернизация необходима для обеспечения сырьем новых заводов Сумгайытского химического промышленного парка. Модернизация проводится при поддержке госбюджета", - заявил глава компании.

Р.Абдуллаев отметил, что в рамках программы предусмотрен ряд работ по модернизации.

Председатель Наблюдательного совета ПО "Азеркимья" Мухтар Бабаев добавил, что после передачи ПО в подчинение SOCAR повысилась рентабельность: "Мы приостановили деятельность установок, не отвечающих современным стандартам и наносящих ущерб экологии города. Установлены новые сооружения. За последние 5 лет зарплаты выросли в 3 раза".

М.Бабаев рассказал также о заводе SOCAR Polimer, созданном в Сумгайытском химическом промышленном парке, отметив, что это самый крупный проект в этой сфере за последние 40 лет.