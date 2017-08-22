Платформа на месторождении "Грязевая сопка" сдана в эксплуатацию после капитального ремонта

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ На эксплуатируемом НГДУ "Нефтяные камни" месторождении "Грязевая сопка" капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию стационарная морская платформа № 1183.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ходе проводимых трестом "Нефтгазтикинти" капитальных ремонтных работ установлены 3 металлические пластины различных размеров, 18 сидений, надводные контакты, 15 железобетонных плит 67,5 кв. м, стальной лист площадью 716,5 кв. м, лестницы и перила.

Работы выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности труда. Госкомиссия по приему проверила соответствие проведенных работ строительным нормам и правилам. Платформа принята на эксплуатацию.