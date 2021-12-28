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Petronas прогнозирует стоимость нефти в пределах 50-60 долларов

Petronas прогнозирует стоимость нефти в пределах 50-60 долларов Малайзийская нефтегазовая компания Petronas прогнозирует стоимость нефти в период 2022-2024 годов на уровне 50-60 долларов США за баррель.
Энергетика
28 декабря 2021 г. 12:15
Petronas прогнозирует стоимость нефти в пределах 50-60 долларов

Малайзийская нефтегазовая компания Petronas прогнозирует стоимость нефти в период 2022-2024 годов на уровне 50-60 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в экономическом обзоре компании на данный период.

"Большинство отраслевых аналитиков разделяют подобную оценку стоимости нефти, поэтому мы в своих расчетах исходим из цены в 50-60 за баррель. Компания намерена придерживаться консервативного подхода к ценообразованию", - отмечается в документе.

Кроме того, как указали в Petronas, "восстановление спроса на нефть в условиях возникновения новых штаммов коронавируса, которые могут привести к ограничениям, остается неопределенным и нестабильным". "Вместе с тем, - подчеркивается в докладе, - мировая экономика в настоящее время находится в стадии устойчивого восстановления после рецессии, во многих отраслях наблюдается рост". "Однако авиационный сектор, как ожидается, вернется на допандемийный уровень только к 2024 году", - отметили в компании.

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Версия на азербайджанском языке Gələcək üç ildə neftin qiyməti 50-60 dollar arasında dəyişəcək
Версия на английском языке Petronas predicts oil prices at $50-60

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