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Petromonagas возобновила бурение после 3 лет простоя

Petromonagas возобновила бурение после 3 лет простоя Совместное предприятие Petromonagas в декабре 2022 года возобновило бурение после трехлетнего простоя.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 20:44
Petromonagas возобновила бурение после 3 лет простоя

Совместное предприятие Petromonagas в декабре 2022 года возобновило бурение после трехлетнего простоя.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает венесуэльская Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) по итогам посещения главой госкомпании Педро Теллечеа объектов совместного предприятия.

"Во время визита власти отметили самые важные победы, достигнутые в условиях блокады и санкций: возобновление буровых работ с помощью буровой установки PDVEN-778 совместного предприятия Petromonagas, действующей с декабря 2022 года, которая первой приступила к работе в Венесуэле после трехлетнего простоя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Теллечеа посетил район нефтяного пояса Ориноко (штат Карабобо), объекты которого дают 60% всей добываемой в Венесуэле нефти. Сейчас здесь ведется активное восстановление эксплуатационного бурения: активировано более одной тысячи производственных скважин, "чего не происходило в течение 1215 дней".

Petromonagas занимается разработкой нефтегазовых месторождений на востоке бассейна р.Ориноко (блок Карабобо), суточная добыча компании в 2016 г. составляла порядка 130 тыс. баррелей тяжелой нефти.

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