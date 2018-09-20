Petkim выплатит второй транш за STAR до конца этого месяца

Баку 20 сентября. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), до 30 сентября выплатит SOCAR Turkey Enerji второй транш суммы для получения 18% опосредованного участия в проекте нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

По информации, сумма транша составляет 240 млн долларов США.

"Согласно контракту, подписанному с SOCAR Turkey Enerji A.Ş 9 января этого года, ввиду начала испытательных работ, предваряющих запуск в эксплуатацию завода STAR, принято решение выплатить SOCAR Turkey Energy второй транш в сумме 240 млн долларов до 30 сентября", - говорится в заявлении.

Отметим, что в начале января этого года Petkim Holding подписал контракт о покупке 30%-ной доли Rafineri Holding у SOCAR Turkey Enerji A.Ş за 720 млн долларов. По соглашению, Petkim будет опосредованно владеть 18% акций STAR.

Petkim выплатит 720 млн долларов за 30 % Rafineri Holding тремя равными частями. Первая часть выплачена после подписания соглашения о приобретении акций, вторая - после начала испытательных работ для сдачи в эксплуатацию НПЗ STAR, а третья выплата придется на дату передачи акций.

Процесс передачи 30%-ной доли Rafineri Holding состоится 31 марта 2019 года.

SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim Holding в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.