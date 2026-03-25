    Petkim в 2025 году на внешних рынках реализовал продукции более чем на $850 млн

    Энергетика
    • 25 марта, 2026
    • 16:56
    Petkim в 2025 году на внешних рынках реализовал продукции более чем на $850 млн

    Компания Petkim Petrokimya Holding, являющаяся инвестицией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, осуществила в 2025 году экспортные продажи на сумму 38 млрд турецких лир ($858 млн по текущему курсу).

    Об этом Report сообщили в компании.

    Отмечается, что общий объем инвестиций компании в отчетном году составил 5,2 млрд лир (более $117 млн по текущему курсу).

    "В 2025 году мы направляли наши продажи преимущественно клиентам, работающим на внутреннем рынке, поддерживая обеспечение потребностей в сырье из внутренних источников для многих отраслей, в особенности для обрабатывающей промышленности. В нашем портфеле было представлено 19 основных товаров, а выручка от этих продаж составила 26,3 млрд лир. Это способствовало формированию более устойчивой финансовой структуры к экономическим колебаниям за счет расширения диверсификации доходов", - подчеркивает компания.

    Чистая выручка компании от продаж на внутреннем и внешнем рынках за отчетный год составила 89 млрд лир (более $2 млрд по текущему курсу).

    В 2025 году компания реализовала 2,1 млн тонн продукции.

    Что касается финансовых результатов, то если в 2023 году компания получила чистую прибыль в размере 14 млрд 10,326 млн лир, то в 2024 году был зафиксирован чистый убыток в размере 8 млрд 892,542 млн лир, а в 2025 году - убыток в размере 10 млрд 259,752 млн лир.

    Совокупные активы компании на конец 2025 года оцениваются в 151 млрд 331,86 млн лир (свыше $3,4 млрд) против 161 млрд 703,71 млн лир на конец 2024 года.

    Отметим, компания SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) Petkim Petrokimya Holding. Основанный 3 апреля 1965 года, "Petkim Petrokimya Holding" является ведущим нефтехимическим комплексом Турции.

