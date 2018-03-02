Petkim Holding увеличил прибыль на 90%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), опубликовала финансовые показатели по итогам 2017 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

Доходы компании в этом периоде увеличились по сравнению с предыдущим годом на 62,4% и составили 7,364 млрд лир (примерно 1,933 млрд долларов). Чистая прибыль компании в 2017 году составила 1,389 млрд лир (примерно 365 млн долларов), что на 90% превышает показатель 2016 года.

На 1 января активы холдинга составили 7,789 млрд лир (примерно 2,05 млрд долларов), что на 24,2% превышает показатель на 1 января прошлого года.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Акций Petkim с начала года подорожали на 4%, до 8,11 лиры. В прошлом году стоимость акций увеличилась в 2,3 раза.

Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.