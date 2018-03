В Petkim Holding сообщили о смене генерального директора

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Вчера был уволен генеральный директор и член Правления Petkim (PetroKimya) Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Садеддин Коркут.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

По информации SOCAR, на место С.Коркута назначен исполнительный директор дочерней компании SOCAR в Греции (SOCAR Greece) Анар Мамедов.

А.Мамедов будет представлен коллективу Petkim Holding в 12:00 по местному времени.

Отметим, что до этого А.Мамедов занимал должность исполнительного директора компании SOCAR Energy Greece. Он был назначен на эту должность в 2014 году. До деятельности в SOCAR Energy Greece А.Мамедов был главным исполнительным директором компаний SOCAR Georgia Gas Ltd, Arxiel Carbonexis Ltd, региональным директором компании Millio İnternational Ltd. А.Мамедов получил образование на юридическом факультете Бакинского государственного университета, в Колледже нефтяных исследований Оксфордского университета.