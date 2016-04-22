​Первый вице-президент SOCAR Turkey Energy Самир Керимов назначен советником президента SOCAR

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Первый вице-президент SOCAR Turkey Energy Самир Керимов назначен на должность советника президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

Об этом сообщили Report в департаменте коммуникаций SOCAR Turkey Energy.

Как заявили в департаменте, с учетом необходимости формирования механизмов управления проектами по созданию добавочной стоимости в рамках группы SOCAR, с использованием возможностей Госнефтекомпании Азербайджана на международных рынках капитала, полномочия по управлению проектами, связанными с международными рынками капитала, возложены на советника президента Самира Керимова.

"SOCAR предпринимает важнейшие шаги в направлении сохранения и улучшения своей позиции на мировых нефтегазовых рынках. В этих целях Самиру Керимову поручено определить и обеспечить стратегию на рынках капитала структур, учрежденных SOCAR или имеющих долю в уставном капитале SOCAR", - заявили в SOCAR Turkey Energy.

В то же время, на проектную группу по международным рынкам капитала возложена задача по проведению мероприятий, касающихся организации встреч и переговоров со всеми инвесторами и фондами, проявляющими интерес к Группе SOCAR.

В соответствии с полномочиями, выданными президентом SOCAR, С.Керимов будет также осуществлять деятельность по купле-продаже акций и других ценных бумаг и реализации других операций Группы SOCAR на международных биржах, налаживанию связей с регулирующими структурами других стран касательно IPO и другой деятельности на рынках капитала, а также процесс управления.

Отметим, что С.Керимов с 2010 года занимал должность первого вице-президента SOCAR Turkey Energy. Кроме того, он являлся координатором по развитию международного бизнеса в Universal-Pegasus Holding с центром в Хьюстоне, занимался реализацией различных проектов в Северной Америке, Северной Африке, Среднем Востоке, Средней Азии и Индии.

Свою карьеру в энергетическом секторе он начал в Институте по глобальному энергетическому управлению при Университете Хьюстон (США). Он получил степень MBA по бизнес-управлению в Университете Мак Низи в штате Луизиана, также окончил факультет управления бизнесом в Стамбульском Университете.