Первое в Азербайджане энергохранилище будет интегрировано в сеть в 2027 году

В Азербайджане ведутся работы по созданию системы накопления энергии мощностью 250 мегаватт, которая будет интегрирована в сеть в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергии компании SOCAR Green Эльчин Таргулуев, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

Таргулуев напомнил, что Азербайджан планирует до 2027 года ввести в эксплуатацию до двух гигаватт генерирующих мощностей преимущественно в сферах солнечной и ветровой энергетики.

"Первый этап развития ВИЭ я бы назвал пилотным, поскольку технологии были новыми для Азербайджана, мы учились на ошибках, реализуя проекты, и закладывали основу нормативной базы.Сейчас Азербайджан переходит ко второму этапу, к более зрелой стадии, что подразумевает усиленный контроль со стороны разработчиков проектов ВИЭ. Одним из таких решений станут системы хранения энергии батарейного типа", - сказал Таргулаев.

Он добавил, что на первом этапе "государство взяло на себя ответственность за балансировку всех ВИЭ-проектов, поэтому в Азербайджане создается система накопления энергии мощностью 250 МВт, которая будет интегрирована в сеть в 2027 году".

"Начиная со второго этапа внедрение систем хранения энергии возлагается уже на инвесторов, поскольку переменные источники - солнце и ветер - нестабильные и влияют на устойчивость сети. Они требуют гибкости, но у самой сети есть пределы. Поэтому батареи нужны для сглаживания этих колебаний. Вторая фаза (до 2030–2032 годов) в основном посвящена зрелости технологий: интеграции ВИЭ вместе с накопителями в энергосистему и частично экспорту электроэнергии в соседние страны. После 2032 года можно говорить уже о долгосрочной фазе - фазе экспортера энергии. Это конечная цель Азербайджана: стать экспортером зеленой энергии, как он ранее стал экспортером нефти и газа", - добавил Таргулаев.

По его словам, на этом этапе проекты будут реализовываться в гигаваттном масштабе, а не мегаваттном.

"Насколько мне известно, Минэнерго уже работает с консультантами над созданием структуры реализации, распределения источников и планом-графиком для поэтапного экспорта до 4 гигаватт возобновляемой энергии к 2040 году. Такое количество "зеленой" энергии потребует крайне тщательного планирования, поскольку ВИЭ нестабильны и требуют продуманного графика внедрения, чтобы интеграция прошла гладко, а проект оказался успешным", - заявил специалист.