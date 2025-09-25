Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Первое в Азербайджане энергохранилище будет интегрировано в сеть в 2027 году

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 13:07
    Первое в Азербайджане энергохранилище будет интегрировано в сеть в 2027 году

    В Азербайджане ведутся работы по созданию системы накопления энергии мощностью 250 мегаватт, которая будет интегрирована в сеть в 2027 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергии компании SOCAR Green Эльчин Таргулуев, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    Таргулуев напомнил, что Азербайджан планирует до 2027 года ввести в эксплуатацию до двух гигаватт генерирующих мощностей преимущественно в сферах солнечной и ветровой энергетики.

    "Первый этап развития ВИЭ я бы назвал пилотным, поскольку технологии были новыми для Азербайджана, мы учились на ошибках, реализуя проекты, и закладывали основу нормативной базы.Сейчас Азербайджан переходит ко второму этапу, к более зрелой стадии, что подразумевает усиленный контроль со стороны разработчиков проектов ВИЭ. Одним из таких решений станут системы хранения энергии батарейного типа", - сказал Таргулаев.

    Он добавил, что на первом этапе "государство взяло на себя ответственность за балансировку всех ВИЭ-проектов, поэтому в Азербайджане создается система накопления энергии мощностью 250 МВт, которая будет интегрирована в сеть в 2027 году".

    "Начиная со второго этапа внедрение систем хранения энергии возлагается уже на инвесторов, поскольку переменные источники - солнце и ветер - нестабильные и влияют на устойчивость сети. Они требуют гибкости, но у самой сети есть пределы. Поэтому батареи нужны для сглаживания этих колебаний. Вторая фаза (до 2030–2032 годов) в основном посвящена зрелости технологий: интеграции ВИЭ вместе с накопителями в энергосистему и частично экспорту электроэнергии в соседние страны. После 2032 года можно говорить уже о долгосрочной фазе - фазе экспортера энергии. Это конечная цель Азербайджана: стать экспортером зеленой энергии, как он ранее стал экспортером нефти и газа", - добавил Таргулаев.

    По его словам, на этом этапе проекты будут реализовываться в гигаваттном масштабе, а не мегаваттном.

    "Насколько мне известно, Минэнерго уже работает с консультантами над созданием структуры реализации, распределения источников и планом-графиком для поэтапного экспорта до 4 гигаватт возобновляемой энергии к 2040 году. Такое количество "зеленой" энергии потребует крайне тщательного планирования, поскольку ВИЭ нестабильны и требуют продуманного графика внедрения, чтобы интеграция прошла гладко, а проект оказался успешным", - заявил специалист.

    зеленая энергия батареи энергохранилища экспорт энергии ВИЭ SOCAR Green
    Azerbaijan's first energy storage facility to be integrated into grid in 2027

    Последние новости

    14:13

    НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

    Энергетика
    14:11

    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Другие страны
    14:08

    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    14:07
    Фото

    АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    14:07

    Пашинян начал визит в Россию

    В регионе
    14:06

    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Другие страны
    13:53

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    13:50

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    13:46

    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%

    В регионе
    Лента новостей