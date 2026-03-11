Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

Армения уже импортирует нефть, добываемую в Азербайджане, что привело к снижению цен на топливо на рынке и "сломало" десятилетиями существовавшие монополии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Европарламенте.

Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем Азербайджан также станет экспортным направлением для Армении.

"Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии за поддержку железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном и мирного процесса в целом", - отметил он.