Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке
Энергетика
- 11 марта, 2026
- 17:55
Армения уже импортирует нефть, добываемую в Азербайджане, что привело к снижению цен на топливо на рынке и "сломало" десятилетиями существовавшие монополии.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Европарламенте.
Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем Азербайджан также станет экспортным направлением для Армении.
"Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии за поддержку железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном и мирного процесса в целом", - отметил он.
