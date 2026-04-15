Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана сэкономил Армении десятки миллиардов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об экономической выгоде для страны от торговли с Азербайджаном, в частности, импорта нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил в ходе своего выступления в Национальном собрании.

"Благодаря импорту нефтепродуктов из Азербайджана в Республику Армения, граждане и жители Армении сэкономили десятки миллиардов. Импорт азербайджанских нефтепродуктов - это последний фактор, благодаря которому мы завершили операцию по ликвидации монополии на рынке нефтепродуктов, которая длилась 8 лет. Почему 8 лет? Потому что мы боремся с мафией. Эта мафия - не только внутренняя армянская мафия, у нее иногда есть и другие филиалы в других местах", - сказал Пашинян.

Он добавил, что возможные кризисы, включая ситуацию вокруг Ормузского пролива, сильнее отразились бы на экономике страны если бы не запуск поставок по азербайджанской железной дороги в Армению.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Ильхам Алиев заявил о снятии ограничений на транзит грузов через Азербайджан в Армению.

Прямые поставки топлива из Азербайджана в Армению начались 18 декабря 2025 года.

С декабря прошлого года из Азербайджана в Армению было экспортировано 6 312 тонн дизтоплива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.