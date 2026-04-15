    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxal etməklə on milyardlarla vəsaitə qənaət etmişik

    • 15 aprel, 2026
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Azərbaycanla ticarətdən, xüsusən də neft məhsulları idxalından əldə etdiyi iqtisadi fayda barədə danışıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının idxalı sayəsində ölkə vətəndaşları və sakinləri on milyardlarla qənaət ediblər. Azərbaycan neft məhsullarının idxalı - bazarda 8 il davam edən monopoliya vəziyyətinin aradan qaldırılması əməliyyatını başa çatdırmağımıza imkan verən son amil oldu. Niyə 8 il? Çünki biz mafiya ilə mübarizə aparırıq. Bu mafiya təkcə daxili erməni mafiyası deyil, onun bəzən başqa yerlərdə də digər filialları olur", - Paşinyan deyib.

    O əlavə edib ki, əgər Azərbaycan dəmir yolu ilə Ermənistana tədarüklər başlamasaydı, mümkün böhranlar, o cümlədən Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət ölkə iqtisadiyyatına daha güclü təsir edərdi.

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана сэкономил Армении десятки миллиардов

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti