Парвиз Шахбазов: В Лачыне проведены восстановительные работы на 2 ГЭС общей мощностью в 6,5 МВт

После возвращения под контроль Азербайджана временно контролируемых миротворцами города Лачын и прилегающих к нему сел, на двух гидроэлектростанциях общей мощностью в 6,5 мегаватт были проведены восстановительные работы.

После возвращения под контроль Азербайджана временно контролируемых миротворцами города Лачын и прилегающих к нему сел, на двух гидроэлектростанциях общей мощностью в 6,5 мегаватт были проведены восстановительные работы.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, восстановление 11 малых гидроэлектростанций в течение почти двух лет позволит энергетической системе генерировать около 54 мегаватт.

P. Шахбазов отметил, что восстановление здесь малых гидроэлектростанций, а также иностранные инвестиции в строительство ветряной электростанции в Лачыне и Кяльбаджаре являются одними из главных приоритетов: “В этих районах ведутся исследования для восстановления более 50 малых гидроэлектростанций общей мощностью более 320 МВт. В настоящее время ведутся работы по строительству 5 малых гидроэлектростанций (“Чыраг-1”, “Чыраг-2”, “Гамышлы”, “Мейдан” и “Союгбулаг”) общей мощностью 26,9 мегаватт”.