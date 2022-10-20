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Парвиз Шахбазов: В Лачыне проведены восстановительные работы на 2 ГЭС общей мощностью в 6,5 МВт

Парвиз Шахбазов: В Лачыне проведены восстановительные работы на 2 ГЭС общей мощностью в 6,5 МВт После возвращения под контроль Азербайджана временно контролируемых миротворцами города Лачын и прилегающих к нему сел, на двух гидроэлектростанциях общей мощностью в 6,5 мегаватт были проведены восстановительные работы.
Энергетика
20 октября 2022 г. 14:28
Парвиз Шахбазов: В Лачыне проведены восстановительные работы на 2 ГЭС общей мощностью в 6,5 МВт

После возвращения под контроль Азербайджана временно контролируемых миротворцами города Лачын и прилегающих к нему сел, на двух гидроэлектростанциях общей мощностью в 6,5 мегаватт были проведены восстановительные работы.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, восстановление 11 малых гидроэлектростанций в течение почти двух лет позволит энергетической системе генерировать около 54 мегаватт.

P. Шахбазов отметил, что восстановление здесь малых гидроэлектростанций, а также иностранные инвестиции в строительство ветряной электростанции в Лачыне и Кяльбаджаре являются одними из главных приоритетов: “В этих районах ведутся исследования для восстановления более 50 малых гидроэлектростанций общей мощностью более 320 МВт. В настоящее время ведутся работы по строительству 5 малых гидроэлектростанций (“Чыраг-1”, “Чыраг-2”, “Гамышлы”, “Мейдан” и “Союгбулаг”) общей мощностью 26,9 мегаватт”.

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Версия на английском языке Two hydropower plants with total capacity of 6.5 megawatts restored in Lachin – Energy Minister 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Laçında ümumi gücü 6,5 MVt olan 2 SES-də bərpa işləri mümkün olub"

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