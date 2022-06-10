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Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 9,4 млрд кубометров газа

Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 9,4 млрд кубометров газа По оперативным данным за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы.
Энергетика
10 июня 2022 г. 13:07
Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 9,4 млрд кубометров газа

По оперативным данным за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в Twitter-аккаунте.

По его словам, объем добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,3%.

Министр добавил, что в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа был на 27% больше. 48% экспорта пришлись на Европу, 38% - Турцию, 14% - Грузию.

"Из добытых в отчетный период 13,9 млн тонн нефти 11,4 млн тонн были экспортированы", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports 9.4 bcm of gas in 2022 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan bu il 9,4 mlrd kubmetr qaz ixrac edib"

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