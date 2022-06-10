Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 9,4 млрд кубометров газа

По оперативным данным за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы.

По оперативным данным за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в Twitter-аккаунте.

По его словам, объем добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,3%.

Министр добавил, что в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа был на 27% больше. 48% экспорта пришлись на Европу, 38% - Турцию, 14% - Грузию.

"Из добытых в отчетный период 13,9 млн тонн нефти 11,4 млн тонн были экспортированы", - отметил он.