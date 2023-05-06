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Парвиз Шахбазов: Начало добычи с "Центрально-Восточный Азери" ожидается в следующем году

Парвиз Шахбазов: Начало добычи с "Центрально-Восточный Азери" ожидается в следующем году В рамках деятельности по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, в следующем году ожидается начало добычи с морской платформы "Центрально-Восточный Азери".
Энергетика
6 мая 2023 г. 12:27
Парвиз Шахбазов: Начало добычи с Центрально-Восточный Азери ожидается в следующем году

В рамках деятельности по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, в следующем году ожидается начало добычи с морской платформы "Центрально-Восточный Азери".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"Гейдар Алиев своей решительностью, стратегическим видением, высокими лидерскими качествами не только стал архитектором устойчивого развития нашей страны, территориальной целостности, новых геополитических реалий в регионе, но и успешно вывел энергетическую политику Азербайджана на новый этап", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Gələn il “Azəri Mərkəzi-Şərqi” dəniz platformasından ilk hasilatı gözləyirik"

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