Парвиз Шахбазов: Начало добычи с "Центрально-Восточный Азери" ожидается в следующем году

В рамках деятельности по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, в следующем году ожидается начало добычи с морской платформы "Центрально-Восточный Азери".

В рамках деятельности по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, в следующем году ожидается начало добычи с морской платформы "Центрально-Восточный Азери".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"Гейдар Алиев своей решительностью, стратегическим видением, высокими лидерскими качествами не только стал архитектором устойчивого развития нашей страны, территориальной целостности, новых геополитических реалий в регионе, но и успешно вывел энергетическую политику Азербайджана на новый этап", - добавил министр.