Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Европу более 6 млрд кубометров газа

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 6,4 млрд кубометров газа.

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 6,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети "Х".

Согласно информации, в первом квартале текущего года в Турцию экспортировано 5 млрд кубометров, а в Грузию - 1,3 млрд кубометров газа.

За этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано 2,8 млрд кубометров газа.

За шесть месяцев текущего года экспорт газа увеличился примерно на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.