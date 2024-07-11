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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Европу более 6 млрд кубометров газа

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Европу более 6 млрд кубометров газа В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 6,4 млрд кубометров газа.
Энергетика
11 июля 2024 г. 09:57
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Европу более 6 млрд кубометров газа

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 6,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети "Х".

Согласно информации, в первом квартале текущего года в Турцию экспортировано 5 млрд кубометров, а в Грузию - 1,3 млрд кубометров газа.

За этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано 2,8 млрд кубометров газа.

За шесть месяцев текущего года экспорт газа увеличился примерно на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycandan Avropaya 6 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac olunub”

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