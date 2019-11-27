​Пакистан приглашает Азербайджан инвестировать в сферу энергетики

Пакистан и Азербайджан заинтересованы в расширении сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом было заявлено в ходе встречи посла Азербайджана в Пакистане Али Ализаде со спикером ассамблеи провинции Хайбер-Пахтунхвы Муштагом Ахмад Гани.

Так, спикер ассамблеи пригласил Азербайджан вкладывать инвестиции в энергетический и сельскохозяйственный отрасли Пакистана. Он отметил, что Азербайджан обладает богатыми углеводородными ресурсами, и пакистанские власти заинтересованы изучить опыт этой страны в данной сфере.

Посол А.Ализаде выразил благодарность правительству Пакистана за поддержку Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Муштаг Ахмад Гани в свою очередь, высоко оценил позицию и поддержку Азербайджана в вопросе Кашмира.