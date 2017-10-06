Отмена ядерной сделки с Ираном повысит цены на нефть на 20-30%

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп собирается 12 октября объявить о прекращении международной ядерной сделки с Ираном.

Как сообщает Report, об этом пишет The Washington Post.

По информации, Трамп намерен заявить Конгрессу, что сделка с Тегераном не отвечает национальным интересам США. Если Конгресс поддержит новую стратегию президента, это будет означать возобновление санкций в отношении Ирана.

Отметим, что в 2015 году Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Аналитическая группа Report отмечает, что в случае возобновления санкций в отношении Ирана будет наложен запрет на экспорт иранской нефти. В этом случае цены на нефть могут повыситься на 20-30%.