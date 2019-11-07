Американский эксперт: Открытие "Нефтяных Камней" является великим достижением в мировой нефтяной истории

Открытие "Нефтяных Камней", то есть нефтяных ресурсов, в 1949 году в Каспийском море является крупным достижением и событием в мировой истории нефтяной инженерии.

Об этом сообщил Report американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других авторитетных международных структур Питер Тейс.

По его мнению, развитие нефтяной промышленности в Азербайджане было большим прорывом для азербайджанских ученых, поэтому сейчас они самые востребованные в мире.

«Учитывая технологические условия прошлого века, создание "Нефтяных Камней" примерно в 100 километрах к востоку от побережья Азербайджана само по себе является крупным событием. Чтобы добиться своей цели, были разработаны инновационные конструкции, которыми пользуются до сих пор во всем мире», - сказал американский эксперт.

Как отметил Питер Тейс, даже в настоящее время, несмотря на то, что многие развитые страны имеют сооружения на воде и используют большие объемы нефти для поддержания роста своей экономики, "Нефтяные Камни" до сих пор привлекают внимание наиболее влиятельных ученых со всего мира.

«Здесь используются инновации, которые продолжают создавать азербайджанские ученые и первоклассные инженеры, число которых, к счастью, растет с каждым днем», - добавил Питер Тейс..

Кроме того, эксперт отмечает, что очень немногие знают, что "Нефтяные Камни" являются одним из крупнейших в мире морских нефтяных месторождений, как с точки зрения логистического потенциала, производственной мощности месторождения, так и технологий, используемых для добычи нефти.

Эксперт Питер Тейс "Азербайджан, пожалуй, самая важная страна в мире, когда речь заходит о научных исследованиях и инновациях в областях нефтяной промышленности".

«Азербайджан, пожалуй, самая важная страна в мире, когда речь заходит о научных исследованиях и инновациях в областях нефтяной промышленности, добычи углеводородов и строительства крупных нефтеперерабатывающих заводов. Инженеры различных национальностей приезжали сюда, чтобы изучить и в дальнейшем внедрить опыт Азербайджана в своих странах», - сказал американский эксперт.

Он подчеркнул, что в области добычи нефти Азербайджанская Республика под дальновидным руководством Президента Ильхама Алиева заработала отличную репутацию на мировой арене, а научное сотрудничество с соседними странами дает свои плоды в области развития нефтяной инженерии в регионе.

«Сейчас Азербайджан, благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева экспортирует природный газ и нефть в зарубежные страны. Давнее сотрудничество в области нефтяной инженерии между азербайджанскими учеными и их коллегами из Казахстана, Туркменистана и России является положительным примером, способствующим диалогу и новым достижениям, которые могут принести пользу международному научному сообществу многих стран», - добавил американский эксперт Питер Тейс.