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Отказ от углеводородов обойдется миру в 140 трлн долларов

Отказ от углеводородов обойдется миру в 140 трлн долларов Полный отказ от углеводородов к 2050 году обойдется странам мира в 140 трлн долларов США или 3% мирового ВВП в год
Энергетика
3 сентября 2021 г. 12:14
Отказ от углеводородов обойдется миру в 140 трлн долларов

Полный отказ от углеводородов к 2050 году обойдется странам мира в 140 трлн долларов США или 3% мирового ВВП в год

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, к этому сроку падение энергетического экспорта России может составить более 190 млрд долларов.

Греф рассказал, что для достижения углеродной нейтральности две трети мировой энергии должно добываться из возобновляемых источников. В числе возможных последствий для России он назвал падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году и на 192 млрд долларов - к 2050 году.

В июле Еврокомиссия опубликовала первые предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Оно затронет крупнейших экспортеров, поставляющих в Евросоюз товары, при производстве которых происходят выбросы парниковых газов.

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