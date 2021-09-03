Отказ от углеводородов обойдется миру в 140 трлн долларов

Полный отказ от углеводородов к 2050 году обойдется странам мира в 140 трлн долларов США или 3% мирового ВВП в год

Полный отказ от углеводородов к 2050 году обойдется странам мира в 140 трлн долларов США или 3% мирового ВВП в год

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, к этому сроку падение энергетического экспорта России может составить более 190 млрд долларов.

Греф рассказал, что для достижения углеродной нейтральности две трети мировой энергии должно добываться из возобновляемых источников. В числе возможных последствий для России он назвал падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году и на 192 млрд долларов - к 2050 году.

В июле Еврокомиссия опубликовала первые предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Оно затронет крупнейших экспортеров, поставляющих в Евросоюз товары, при производстве которых происходят выбросы парниковых газов.