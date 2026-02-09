Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Отбор газа из ПХГ в Европе составил 93% с начала отопительного сезона

    Энергетика
    • 09 февраля, 2026
    • 10:55
    Отбор газа из ПХГ в Европе составил 93% с начала отопительного сезона

    Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы с начала отопительного сезона превысил 50 млрд куб. м, что составляет более 93% от закачанных летом объемов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Отбор из ПХГ 7 февраля составил порядка 437 млн куб. м. Суммарный показатель изъятий из хранилищ с начала месяца является лишь третьим максимальным для февраля, продолжая стремительно замедляться на фоне потепления. Общий объем топлива в ПХГ в настоящее время составляет около 41 млрд куб. м.

    Температура в Европе в ходе этой недели ожидается гораздо теплее, чем в предыдущую семидневку. Большую часть недели в регионе прогнозируются плюсовые температуры.

    Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе в среднем составила 19%, в феврале - 22%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале составляет $414 за 1 тыс. куб. м против $415 в январе.

    Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов.

    Европа стоимость газа фьючерсы ПХГ запасы газа
    Gas withdrawal from storage facilities in Europe reaches 93%
