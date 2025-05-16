Орхан Зейналов: Новый закон поможет привлечь инвестиций частного сектора в сферу тепловой энергии

Орхан Зейналов: Новый закон поможет привлечь инвестиций частного сектора в сферу тепловой энергии

Принятие в Азербайджане законопроекта "О теплоснабжении" создаст условия для привлечения инвестиций частного сектора в эту отрасль.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов во время обсуждения указанного законопроекта в Милли Меджлисе.

По его словам, этот документ станет первым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения между субъектами теплоснабжения, потребителями и другими организациями, действующими в секторе. Он напомнил, что распоряжением президента от 29 апреля 2022 года было поручено разработать этот законопроект в рамках мер по ускорению реформ и повышению эффективности в сфере теплоснабжения.

Заместитель министра добавил, что принятие нового закона будет способствовать экономии энергоресурсов и сокращению выбросов в окружающую среду.