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Орхан Зейналов: Новый закон поможет привлечь инвестиций частного сектора в сферу тепловой энергии

Орхан Зейналов: Новый закон поможет привлечь инвестиций частного сектора в сферу тепловой энергии Орхан Зейналов: Новый закон поможет привлечь инвестиций частного сектора в сферу тепловой энергии
Энергетика
16 мая 2025 г. 13:37
Орхан Зейналов: Новый закон поможет привлечь инвестиций частного сектора в сферу тепловой энергии

Принятие в Азербайджане законопроекта "О теплоснабжении" создаст условия для привлечения инвестиций частного сектора в эту отрасль.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов во время обсуждения указанного законопроекта в Милли Меджлисе.

По его словам, этот документ станет первым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения между субъектами теплоснабжения, потребителями и другими организациями, действующими в секторе. Он напомнил, что распоряжением президента от 29 апреля 2022 года было поручено разработать этот законопроект в рамках мер по ускорению реформ и повышению эффективности в сфере теплоснабжения.

Заместитель министра добавил, что принятие нового закона будет способствовать экономии энергоресурсов и сокращению выбросов в окружающую среду.

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Версия на английском языке MP: New law to help attract private sector investment in Azerbaijan's thermal energy sector
Версия на азербайджанском языке Orxan Zeynalov: “İstilik enerji sahəsinə özəl sektorun investisiyalarının cəlb olunmasına şərait yaradılacaq"

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