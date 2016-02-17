​Определился победитель еще одного тендера по проекту TANAP - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 15:48

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Определился победитель еще одного тендера по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по итогам объявленного компанией TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. тендера по проведению инжиниринговых, закупочных и строительных работ на компрессорных и измерительных станциях, победителем стала компания Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. В связи с этим стороны подписали соглашение.

Отметим, что тендер на строительство двух компрессорных станций и четырех измерительных станций трубопровода протяженностью 1850 км был объявлен 26 июня 2015 года. В нем приняли участие 11 местных и зарубежных компаний.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан и пройдет через 20 областей, 67 поселков.

26 июня 2012 года в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр (ныне президент) Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали межправительственное соглашение между двумя странами по Трансанатолийскому трубопроводу. 17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Напомним, что доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

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Согласно заявлению Tekfen Holding на платформе информирования общественности, Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ оценивает стоимость работ в рамках проекта TANAP в размере 457 млн. долларов. Работы будут завершены в течение 39 месяцев.