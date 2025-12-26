Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-дениз

Добыча первой нефти в рамках проекта повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря запланирована на конец 2027 - начало 2028 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении операционной компании Bahar Energy Operating Company (BEOC), занимающейся реализацией данного проекта.

В информации отмечается, что в соответствии с корпоративной стратегией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), реализуемой в последние годы, проводится переоценка потенциала и операционной эффективности существующих нефтегазовых месторождений.

"Предпринимаются соответствующие шаги в рамках проекта повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз" по Схеме ранней добычи (СРД). В связи с этим, в рамках проекта повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз" по СРД, между компаниями BEOC и SLB заключен контракт. До января 2026 года предусмотрена разработка статических и динамических моделей месторождения "Бахар", плана разработки в рамках СРД, включая программу бурения и заканчивания скважин, а также определение перспективных участков для плана разработки месторождений", - говорится в информации.

Также принято решение завершить работы по определению первоначальных эксплуатационных скважин, выполнить концептуальное проектирование бурения и обустройства скважин, а также подготовить объемы работ, график их выполнения и бюджетный план для этапов определения параметров и реализации проекта.

"В рамках проекта предусматривается получение первой нефти в конце 2027 - начале 2028 года в результате создания инфраструктуры, соответствующей современным технологическим стандартам, бурения новых добывающих и разведочных скважин, а также модернизации производственных и транспортных систем", - говорится в информации.

Компания отмечает, что с 15 августа 2025 года SOCAR стала единственным владельцем (100%) компании-оператора BEOC. Таким образом, проект разработки месторождений Бахар и Гум-Дениз управляется Госнефтекомпанией Азербайджана на основе соглашения о разделе продукции.

Как сообщалось, к настоящему времени на месторождении "Бахар" добыто около 20 млн тонн нефти и 140 млрд кубометров газа. Общая добыча на "Гум-Дениз" составила 30 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа. Оба месторождения имеют стратегическое значение в развитии энергетической промышленности Азербайджана. Их разработка ведется на основе подписанного SOCAR и Bahar Energy Ltd. в декабре 2009 года Соглашения о разведке, реабилитации, разработке и долевому распределению добычи с морского блока "Бахар", включающего месторождения "Бахар" и" Гум-Дениз" на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

В октябре 2025 года SOCAR и SLB подписали документ о партнерстве для ускорения повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз". Предусматривается определение перспективных зон добычи, разработка всестороннего моделирования резервуаров и проектирование программ скважин и буровых установок для поддержки схемы ранней добычи.