Определена дата IV заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Четвертое заседание министров Консультативного совета Южного газового коридора запланировано на 15 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, в связи с организацией очередного заседания министров в рамках Консультативного совета в министерстве проведены встречи и обсуждения.

Для участия в Консультативном совете направлены пригласительные письма в соответствующие страны и ряд международных финансовых учреждений. Принимаются меры для подготовки программы и повестки IV заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора.

Первая встреча министров Консультативного совета Южного газового коридора состоялась 12 февраля 2015 года, вторая - 29 февраля 2016 года, третья - 23 февраля прошлого года.