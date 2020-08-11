Опорный блок месторождения "Карабах" отправится в море в конце месяца

Работы по установке опорного блока на море будут длиться 280 дней

Опорный блок месторождения "Карабах" будет отправлен в море в конце этого месяца или не позднее первых дней сентября.

Как сообщает Report, об этом сегодня на Бакинском заводе глубоководных оснований заявил генеральный директор операционной компании "Карабах" Таир Дадашов.

"Уже начался процесс установки опорного блока на баржу (методом скольжения). Этот процесс осуществляется при идеальных погодных условиях не менее чем за 48 часов. После того, как опорный блок устанавливается на барже, проводятся работы по креплению, подготовке к транспортировке. Эти работы проводятся в течение 2-3 недель. Но все зависит от погодных условий", - отметил Т.Дадашов.

По его словам, работы по установке опорного блока на море будут длиться 280 дней. Эти работы будут завершены в I квартале следующего года.

Отметим, что 10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Опорный блок "Карабах" построен компанией "BOS Shelf" SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Установка предназначена для разведки и добычи нефти и газа. Опорный блок изготовлен в виде металлической конструкции сетевого типа с целью поддержания верхней части и палубной площадки стационарного морского основания, которое будет сооружено на месторождении "Карабах". Данный блок будет установлен на участке, где глубина моря составляет 182 метра. Сооружение опорного блока сыграет важную роль в осуществлении добычи нефти и газа в глубинных пластах месторождения "Карабах".

Строительство блока осуществлялось в течение двух лет. Общий вес конструкции, которая будет погружена на транспортную баржу STB-1, составляет 16 тысяч тонн.