​Операционная компания Bahar Energy привлекает нового акционера

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Буровые работы на расположенном в азербайджанском секторе Каспия газовом месторождении "Бахар" приостановлены до 2016 года. Как передает Report, об этом сообщил президент и исполнительный директор компании Greenfields Petroleum Джон В.Харкинс.

По его словам, начиная с апреля 2014 года, темп работ по разработке месторождения снизился и сейчас принято решение о приостановке бурения: "Компания проводит ряд реформ, сокращены расходы и численность работников. Мы меняем одного из местных партнеров".

Дж.Харкинс отметил, что решается вопрос о замене Baghlan Group - одного из акционеров операционной компании Bahar Energy, являющейся оператором проекта по разведке, добыче и разработке месторождений "Бахар" и "Гум дениз". По его словам, партнерская компания должна иметь достаточно финансовых ресурсов, и ее выбор необходимо согласовать с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Глава Greenfields Petroleum сообщил, что новый участник будет объявлен до конца года, а также рассказал о будущих планах: "На месторождении "Гум дениз" будут проводиться заключительные работы, на месторождении "Бахар" - работы по сейсмической разведке 2D и 3D, а также по наращиванию объемов добычи газа".

Отметим, что в 2009 году SOCAR и Bahar Energy Company подписали контракт сроком на 25 лет по разведке, добыче и разработке блока месторождений "Бахар-Гум дениз". Согласно контракту, доля SOCAR составляет 20%, Bahar Energy Company - 80%. Учредителями Bahar Energy Company являются Baghlan Group, Greenfield International и RAFI Oil.

Напомним, что открытое в 1968 году газоконденсатное месторождение "Бахар" расположено в море в 40 км юго-восточнее Баку.