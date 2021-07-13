ОПЕК+ в июне выполнил сделку по ограничению добычи на 114%

Производители Ближнего Востока, включая Ирак, добывали нефть на уровне ниже целевых показателей, повышенных в соответствии со сделкой ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ в июне снова выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, в том числе страны ОПЕК — на 123%, а государства вне ОПЕК — на 97%.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (IEA).

"Общий процент соблюдения обязательств по сокращению добычи нефти в июне остался на высоком уровне, составив 114%, поскольку производители Ближнего Востока, включая Ирак, добывали нефть на уровне ниже целевых показателей, повышенных в соответствии со сделкой ОПЕК+", — сообщается в докладе.

В докладе отмечается, что Саудовская Аравия в июне продолжила выходить из своего добровольного дополнительного сокращения добычи, и на страну пришлась львиная доля ее повышения среди членов сделки — 380 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. В итоге общая добыча нефти в ОПЕК+ выросла на 450 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 40,9 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страны ОПЕК выполнили соглашение на 123%, а "не ОПЕК" — на 97%.

При этом Россия в мае улучшила выполнение своих обязательств по сделке ОПЕК+ до 96%. "Плановые ремонтные работы привели к падению добычи (в России) на 10 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, до 9,52 миллиона баррелей в сутки, что все еще выше целевого июньского показателя на 70 тысяч баррелей в сутки", — отмечает IEA.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июнь 2021 года они составляли 6,2 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

На июль ограничения составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Квоты по добыче в августе пока сохраняются на текущих уровнях, так как ОПЕК+ в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Новая встреча альянса пока не назначена.

Агентство в июльском докладе также дало оценку последствиям разногласий внутри альянса. Отсутствие новых договоренностей по сделке ОПЕК+ сохраняет волатильность на нефтяном рынке, что не способствует энергопереходу, говорится в докладе.

Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты по добыче пока сохраняются на текущих уровнях.

"Рынки нефти, вероятно, останутся волатильными до тех пор, пока не появится ясность в отношении политики ОПЕК+. А волатильность не помогает обеспечить упорядоченный и безопасный энергопереход — это не в интересах ни производителей, ни потребителей", — пишет IEA.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.