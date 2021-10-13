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ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году: теперь он составит 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей.
Энергетика
13 октября 2021 г. 16:24
ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году: теперь он составит 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском докладе организации.

В 2022 году ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на 4,2 миллиона баррелей в сутки.

"Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на нефть увеличится на 5,8 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. В августе ОПЕК прогнозировала рост спроса в этом году на 6 миллионов баррелей в сутки.

При этом прогнозы на последний квартал текущего года в целом позитивны, учитывая сезонный спрос и возможность перехода с газа на нефть в секторе производства электроэнергии.

По оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году составит в среднем 96,6 миллиона баррелей в сутки.

"Прогноз роста спроса в 2022 году сохранен на уровне оценки прошлого месяца в 4,2 миллиона баррелей в сутки", — также говорится в докладе. На прогноз повлияли ожидания хорошего экономического роста в основных странах-потребителях по мере постепенного выхода из пандемии коронавируса.

Организация прогнозирует, что спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 миллиона баррелей в сутки, что превысит "доковидный" уровень.

В докладе также говорится, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе опустились ниже среднего уровня за 5 лет на 183 миллиона баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 131 миллион баррелей.

"Предварительные данные по августу показывают, что общий объем коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР упал на 19,5 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем", — сообщается в докладе.

"Достигнув отметки 2,855 миллиарда баррелей, они на 363 миллиона баррелей были ниже аналогичного показателя прошлого года, на 183 миллиона баррелей в сутки были ниже среднего уровня за последние пять лет и на 131 миллион баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — уточняет ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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Версия на английском языке OPEC downgrades forecast for global oil demand in 2021
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