ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году с 1,4 млн до 400 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

При этом ОПЕК ожидает, что отложенный спрос реализуется в 2027 году, когда прогнозируется увеличение потребления нефти за счет накопившейся потребности.