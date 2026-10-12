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    ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 14:16
    ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году

    Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году с 1,4 млн до 400 тыс. баррелей в сутки.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

    При этом ОПЕК ожидает, что отложенный спрос реализуется в 2027 году, когда прогнозируется увеличение потребления нефти за счет накопившейся потребности.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мировой спрос на нефть
    OPEC cuts 2026 oil demand growth forecast to 400,000 bpd
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