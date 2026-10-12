ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году
Энергетика
- 12 октября, 2026
- 14:16
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Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году с 1,4 млн до 400 тыс. баррелей в сутки.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.
При этом ОПЕК ожидает, что отложенный спрос реализуется в 2027 году, когда прогнозируется увеличение потребления нефти за счет накопившейся потребности.
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