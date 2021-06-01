ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи нефти на июнь - июль

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовал странам альянса сохранить план по повышению добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовал странам альянса сохранить план по повышению добычи нефти на июнь - июль, принятый еще в апреле.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

"Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана группы по увеличению добычи нефти в июле", — приводит агентство слова делегатов.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит во вторник в формате видеоконференции. Участники планируют обсудить результаты сделки по ограничению добычи нефти за прошедший период и текущую ситуацию на рынке нефти. Комитет должен выработать общую рекомендацию по судьбе сделки, которую следом будут обсуждать главы всех делегаций ОПЕК+.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На апрель текущего года они составляли 6,9 миллиона баррелей в сутки, на май — 6,55 миллиона, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.