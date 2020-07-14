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ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
Энергетика
14 июля 2020 г. 17:38
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 8,9 млн баррелей в сутки в текущем году, следует из июльского отчета организации.

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году составит 90,72 млн баррелей в сутки (в 2019 году - 99,67 млн баррелей в сутки).

При этом уже в 2021 году ожидается уверенное восстановление спроса до 97,72 млн баррелей в сутки, хотя показатель останется ниже уровня 2019 года.

Прогноз спроса на нефть стран ОПЕК в 2020 году также был пересмотрен на 0,2 млн баррелей в сутки - до 23,8 млн баррелей в сутки, что примерно на 5,6 млн ниже, чем в 2019 году. В ОПЕК отмечают все еще высокие риски для роста спроса на нефть в силу неопределенностей, связанных с дальнейшим развитием пандемии коронавируса и ограничений, которые могут последовать.

ОПЕК также снизила прогноз по предложению нефти в странах, не входящих в картель, в 2020 году на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой. Теперь по итогам года ожидается снижение показателя на 3,26 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в мае выросли почти на 30 млн баррелей, до 3,17 млрд баррелей, говорится в отчете. Этот показатель на 233 млн баррелей был выше уровня годом ранее и на 209 млн баррелей выше средней за пять лет нормы.

Предварительные данные за июнь показывают, что нефтяные запасы в США выросли на 32 млн баррелей, до 1,46 млрд, это на 158 млн баррелей больше, чем годом ранее и на 173 млн больше, чем в среднем за пять лет. Из них запасы нефти выросли почти на 6,8 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 24,9 млн баррелей.

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Версия на азербайджанском языке OPEC 2021-ci ildə neftə tələbatın artacağını proqnozlaşdırır

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